Все московские аэропорты возобновили свою работу

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вслед за Шереметьево возобновили свою работу после введенных ранее ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Так, московские аэропорты вновь начали принимать и отправлять рейсы.

Сергей Собянин сообщил, что ночью 30 августа силами противовоздушной обороны в Рузском районе Московской области был уничтожен БПЛА, который направлялся в сторону Москвы.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также нет, уточнил градоначальник.