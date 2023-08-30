05:57Транспорт
Все московские аэропорты возобновили свою работу
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вслед за Шереметьево возобновили свою работу после введенных ранее ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Так, московские аэропорты вновь начали принимать и отправлять рейсы.
Сергей Собянин сообщил, что ночью 30 августа силами противовоздушной обороны в Рузском районе Московской области был уничтожен БПЛА, который направлялся в сторону Москвы.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также нет, уточнил градоначальник.
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