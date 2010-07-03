Движение в Тушинском тоннеле в сторону области закроют в ночь на 31 июля

Тушинский тоннель закроют в сторону Подмосковья в ночь на 31 июля, сообщает ЦОДД.
Он будет недоступен с 1:30 до 4:00 из-за ремонтных работ, написал центр в микроблоге в Twitter. Объехать тоннель можно по другим маршрутам: основной ход Волоколамского шоссе – разворот в районе Волоколамского проезда – съезд на улицу Свободы и Походный проезд – Строительный проезд – улица Лодочная.
2 августа на улице Ильинке в центре Москвы тоже перекроют движение. Участок от Биржевой до Красной площади ограничат для машин с 6:00 до 16:00. В это время там будут отмечать Ильин День. Водителей просят заранее планировать маршруты объезда.
4 августа состоится заезд "ГУМ-Авторалли", из-за чего некоторые улицы перекроют. С 5:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Ильинке. Ограничат движение и на Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста с 8:00 до 14:00. С 5:00 воскресенья до 3:00 понедельника станет недоступна для транспорта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
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