Полуночные аэроэкспрессы в Шереметьево не будут курсировать с 1 по 5 августа

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Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево и обратно изменится с 1 по 5 августа, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика. Планируется отмена поездов, отправляющихся в полночь.

Изменения связаны с работами на Савеловском направлении железной дороги. Там вводят в эксплуатацию остановочного пункта Окружная. "В ночь с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 5 августа включительно будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из аэрпорта Шереметьево", – отмечается в сообщении.

Поезда, назначенные на 00:30 из Москвы и из аэропорта, отправятся в 00:25 с вокзала и в 00:46 из воздушной гавани. В город они будут прибывать в 1:24, а в аэропорт – в 1:00.

Станция Окружная соединит Савеловское направление с МЦК. Для этого построили железнодорожную эстакаду, на которой и расположится платформа.