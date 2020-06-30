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Общество

13:21

В Госдуме прокомментировали запуск грузового ж/д движения по Крымскому мосту

транспорт общество

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал победой запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT.

"Мы показываем наши возможности и, самое главное, обеспечиваем жителей полуострова как пассажирской, так и транспортной логистикой с материком. Это наша победа", – заявил депутат.

По словам Бальбека, запуск железнодорожных грузовых перевозок в Крым – событие исторического масштаба и значительный экономический прорыв.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту во вторник, 30 июня. Два грузовых поезда "Крымских железных дорог" были отправлены навстречу друг другу.

На Крымском мосту открылось грузовое железнодорожное сообщение

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