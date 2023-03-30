В Севастопольской бухте полностью восстановили движение морского транспорта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Специалисты восстановили движение морского транспорта в Севастопольской бухте. Об этом информирует телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение (по расписанию. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей Севастополя предупредили, что на движение катеров и паромов может повлиять усиление северо-западного ветра. Отмечается, что морской транспорт соединяют северную сторону с центральной частью города.

На полуострове было объявлено штормовое предупреждение, оно длилось 28–30 марта.

Катера в Севастопольской бухте восстановили движение еще 28 марта, однако из-за сильного ветра морское транспортное сообщение вновь приостановили. Был организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.

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