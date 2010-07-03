Новейший российский транспортник Ил-112 совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112 успешно совершил первый полет, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиационного комплекса имени Ильюшина.

Транспортник, построенный в рамках контракта с российским министерством обороны, поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО".

"В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Видео: ПАО "Ил"/YouTube

Как отмечается, это важный этап для формирования парка ВТА. Платформа Ил-112В может быть использована для военных и гражданских самолетов.

Ранее сообщалось, что третий самолет МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Его продолжительность составила 1 час 30 минут.

Самолет летел на высоте до 3,5 тысячи метров при скорости до 500 километров в час. Однако выпуск серийных самолетов МС-21 переносится на конец 2020 года. Причина переноса – остановка поставок композитных материалов для крыльев. В самолете будут использоваться российские композитные материалы.