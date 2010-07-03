Закрытый участок красной линии метро могут открыть на день раньше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Закрытый участок Сокольнической линии столичного метрополитена между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского" может открыться на день раньше – уже 4 апреля. Специалисты ведут работы с опережением графика.
"Мы надеемся, что может быть нам удастся пройти тоже не за шесть дней, как планировали, а за пять. Самое главное, конечно, безопасность", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
С 30 марта по 5 апреля закрыты пять станций Сокольнической линии метро – "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии. Предполагается, что в обычном режиме станции заработают в 6 апреля в 05:30.
От "Комсомольской" до "Черкизовской" с интервалом в одну минуту курсируют бесплатные компенсационные автобусы КМ. Также пассажиры могут бесплатно воспользоваться трамваем №13.
На время закрытия станций ограничен доступ к платным парковкам. Ограничение будет действовать на участках улиц Краснопрудная, Новорязанская, Краснобогатырская, Преображенский Вал и дублере Большой Черкизовской.
Пять станций красной ветки метро закрыли до 5 апреля
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