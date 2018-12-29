Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

29 декабря, 19:01

Работают за двоих: названы самые загруженные ветки метро Москвы

транспорт метро

29 декабря, 19:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Самыми загруженными станциями столичной подземки в 2018 году стали "Комсомольская", "Выхино" и "Охотный Ряд". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента транспорта.

По данным Дептранса, первое место в рейтинге самых загруженных досталось станции "Комсомольская" Кольцевой линии из-за ее соседства с тремя железнодорожными вокзалами. Этой станцией каждый день пользуются свыше 150 тысяч пассажиров. На втором месте − "Выхино" с более чем 127 тысячами пассажиров. В топ-3 также попал "Охотный Ряд" (более 100 тысяч пассажиров). За ними следуют "Новогиреево", "Щелковская", "Новокосино", "Теплый стан", "Домодедовская" и "Китай-город" Калужско-Рижской линии и "ВДНХ". Они пропускают от 80 до 100 тысяч человек ежедневно.

При этом максимальное количество пассажиров наземного транспорта было зафиксировано на ТПУ у метро "Выхино". По будням этим транспортным узлом пользуются более 85,5 тысячи пассажиров.

Также очень востребованы хабы наземного транспорта у станций метро "Теплый стан" (79 тысяч пассажиров), "ВДНХ" (около 55,5 тысячи пассажиров), "Речной вокзал" (52 тысячи человек), "Щелковская" (49 тысяч) и "Юго- Западная" (примерно 45 тысяч). Через них проходят маршруты сети "Магистраль". Кроме того, поблизости останавливаются ночные автобусы, напомнили в Дептрансе.

В ведомстве отметили, что городской транспорт столицы становится все более комфортным. "Подробный анализ дает нам возможность постоянно и точечно регулировать выпуск наземного транспорта, расширять маршрутную сеть, и строить новые пересадочные узлы, станции Московского метрополитена и автовокзалы", − подчеркнули в пресс-службе департамента. За пять лет нагрузка на самые проблемные остановки наземного транспорта снизилась на 5−25%, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расписание ряда автобусов Мострансавто изменится в праздничные дни. С 31 декабря по 8 января некоторые автобусные маршруты будут работать по расписанию выходного дня.

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика