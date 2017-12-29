Мосгортранс объявил конкурс на поставку 300 электробусов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
300 электробусов приобретет Мосгортранс в течение 2018 года. Перевозчик объявил конкурс на поставку транспортных средств и системы зарядки для них.
Планируется провести три аукциона по 100 единиц подвижного состава каждый. Стартовая цена составит 10,5 миллиарда – за каждый, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С победителями аукционов заключат 15-летний сервисный контракт. По нему компании будут обеспечивать полную функциональность электробусов, неся за это финансовую ответственность.
По техническому заданию, электробусы должны вмещать не менее 85 пассажиров. Транспортные средства оборудуют системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, доступом к Wi-Fi. Запас хода составит порядка 40 километров.
Производиться электробусы должны на территории РФ. В дальнейшем Мосгортранс планирует закупать по 300 электробусов ежегодно.
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