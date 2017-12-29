Власти Подмосковья рассматривают возможность аннуляции лицензии "СССР Такси"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Власти Московской области рассматривают возможность аннуляции лицензии "СССР Такси".

"Московская область уже рассматривает аннулирование лицензии ООО "СССР Такси"", – говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы, передает Агентство "Москва".

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обратится в Минтранс Подмосковья для проверки таксомоторной компании водителя-участника ДТП с участием автобуса на улице Сходненская.

Автобус врезался в остановку общественного транспорта утром в пятницу, 29 декабря. В результате ДТП никто не погиб, пострадали три человека. По предварительной информации, виновником происшествия мог быть водитель такси, врезавшийся в автобус перед тем, как тот наехал на павильон. Он был задержан на месте инцидента.