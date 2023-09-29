Работа приложения "Парковки России" у пользователей Android восстановлена

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Работа приложения "Парковки России" восстановлена у всех пользователей Android. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении порекомендовали обновить приложение до последней версии 1.118.15 через Google Play. Если в магазине будет отсутствовать данная версия, ее можно скачать через RuStore или на сайте Московского паркинга, уточнили в департаменте.

У пользователей Android возникли проблемы с оплатой в приложении "Парковки России" 28 сентября. Дептранс предложил гражданам воспользоваться возможностью оплаты через СМС, сайт Московского паркинга или паркомат.

Ранее пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями при оплате заказов. Оба сервиса доставки предупредили, что оплата может проходить с перебоями. Позднее проблема была устранена.

В Ozon сообщили, что приложение вскоре должно возобновить работу в обычном режиме