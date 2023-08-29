Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в сентябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

График движения поездов "Аэроэкспресса" в международный аэропорт Шереметьево изменится в сентябре в связи с плановыми работами на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге в некоторые числа сентября будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево, часть рейсов будет отменена", – говорится в сообщении.

2 сентября поезда отправятся с Белорусского вокзала в аэропорт в 05:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26. Добраться до вокзала из аэропорта можно будет поездами с отправлением в 06:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09. Остальные поезда в этот день выведут из расписания. Помимо этого, некоторые рейсы отменят в сентябре в будни.

Добраться до Шереметьево можно на автобусах "Аэроэкспресса" от станции столичного метро "Ховрино". Они курсируют с интервалом в 10 минут с 06:00 до 23:40 в аэропорт и из него с 06:45 до 00:25. Время в пути не превышает 20 минут.

Ранее "Аэроэкспресс" запустил новые автобусы № 1195 между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево. Они вмещают более 100 человек, а также имеют широкие двери и просторный салон для удобной посадки и высадки с багажом. Транспорт оснащен системой климат-контроля для поддержания комфортных условий в салоне.



График движения поездов "Аэроэкспресс" изменили 30 июля