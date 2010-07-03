Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Министерство транспорта России объявило тендер на проведение научно-исследовательской работы по регулированию орнитологической безопасности полетов гражданской авиации. Документ выложен на сайте госзакупок.

Цена контракта составляет 5 596 853 рубля.

Как сказано в описании, победителю предстоит изучить аспекты российского и зарубежного регулирования обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов, подготовить предложения по внедрению новых технологий и разработать научно обоснованные требования по структуре и содержанию соответствующих нормативных правовых актов.

Окончательные предложения принимаются до 17 сентября.

15 августа самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле около аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту А321 находились 226 пассажиров. В авиакомпании сказали, что причиной ЧП стало попадание стаи чаек в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала в штатном режиме.