Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Министерство транспорта России объявило тендер на проведение научно-исследовательской работы по регулированию орнитологической безопасности полетов гражданской авиации. Документ выложен на сайте госзакупок.
Цена контракта составляет 5 596 853 рубля.
Как сказано в описании, победителю предстоит изучить аспекты российского и зарубежного регулирования обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов, подготовить предложения по внедрению новых технологий и разработать научно обоснованные требования по структуре и содержанию соответствующих нормативных правовых актов.
Окончательные предложения принимаются до 17 сентября.
15 августа самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле около аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту А321 находились 226 пассажиров. В авиакомпании сказали, что причиной ЧП стало попадание стаи чаек в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала в штатном режиме.
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