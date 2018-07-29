Электрички на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД ввели в график

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Электрички на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги вернулись к обычному графику. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Как уточнили в пресс-службе дороги, железнодорожники удалось ввести в график движение пригородных поездов на Савеловском и Белорусском направлениях. Сейчас все электрички там курсируют по расписанию.

Ранее представители дороги предупредили пассажиров о том, что по техническим причинам с увеличенным интервалом следуют пригородные поезда Савеловского направления, включая те электрички, которые поступают и уходят на Белорусский ход. Тогда, чтобы сократить время задержки, несколько электричек сняли с рейсов.