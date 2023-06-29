"Аэроэкспресс" отменит все рейсы в аэропорт Внуково 1 и 2 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Изменения в расписании поездов на западном радиусе будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) произойдут с 00:01 1 июля до 04:31 3 июля, а поезда "Аэроэкспресс" будут отменены 1 и 2 июля. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Отмечается, что в эту субботу, 1 июля, между поездами следующими от или до станции Поклонной интервалы увеличатся до 1 часа с начала движения и до 8 утра.

С 08:00 и до окончания окна электропоезда будут следовать от или до Киевского вокзала с интервалами до 1,5 часа, интервалы до станции Минской увеличатся до 30 минут, добавили в ведомстве.

При этом часть электропоездов отменят, у других изменится набор остановок в промежутке от Киевского вокзала до станции Апрелевки. Время отправления первых и последних электричек также будет изменено.

Подчеркивается, что все рейсы поездов компании "Аэроэкспресс", которые следуют до аэропорта Внуково, будут отменены в период с 1 по 2 июля.

"В это время будут готовиться к запуску D4: модернизировать инфраструктуру и систему управления движением на участке от Поклонной до Киевского вокзала", – объяснили в Дептрансе.

Ведомство призывает всех пассажиров пользоваться официальным сайтом компании "Аэроэкспресс" для уточнения изменений, а также сверять свои маршруты в приложении и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" скорректирует движение поездов до аэропорта Шереметьево 1 и 2 июля. В эти дни из-за работ на железнодорожных путях составы будут отправляться от Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. Конечной остановкой в обратном направлении также временно станет Савеловский вокзал.

Интервалы между поездами составят стандартные 30 минут, за исключением нескольких рейсов, которые из расписания выведут.



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