Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли 600-миллионного пассажира, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"МЦК перевезло 600-миллионного пассажира! Сегодня он зашел на одной из самых популярных станций кольца – Площадь Гагарина", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что раньше, чтобы перевезти 100 миллионов пассажиров, требовался год, а в настоящее время – девять месяцев.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в текущем году уже открыли дополнительный вестибюль на станции Локомотив, а до конца года заработает еще один на станции ЗИЛ.

"Также скоро представим проекты еще пяти станций кольца: Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская и Хорошёво", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Ранее стало известно о закрытии южного вестибюля станции Кутузовская МЦК до сентября. Уточнялось, что в это время там будет идти строительство эскалатора.

