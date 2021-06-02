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Транспорт

10:43

Более 12 млн пассажиров перевезли поезда по МЦК в мае

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В мае 2021 года поезда перевезли по Московскому центральному кольцу 12,2 миллиона пассажиров. Информация об этом опубликована на сайте МЖД.

"По МЦК в мае текущего года перевезено 12,2 миллиона пассажиров, что почти в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными в мае стали станции Площадь Гагарина (воспользовались более 960 тысяч человек), Нижегородская (более 929 тысяч) и Ростокино (более 802 тысяч человек)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за все время работы Московского центрального кольца по нему проехали 590 миллионов пассажиров.

Ранее стало известно о закрытии южного вестибюля станции Кутузовская МЦК до сентября. Уточнялось, что в это время там будет идти строительство эскалатора.

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