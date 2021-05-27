Около 34 тыс пассажиров МЦД оплатили поездку банковской картой за неделю работы сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Денис Гришкин
Неделю назад в тестовом режиме на МЦД была запущена оплата проезда банковскими картами. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
С начала тестирования функции 34 тысячи пассажиров оплатили проезд банковскими картами. Среди них 12,6 тысячи – на МЦД-1 и более 21,4 тысячи – на МЦД-2.
"Но есть одно но. Не все закрывают свою поездку. Напоминаем, прикладывать карту или телефон обязательно нужно и на входе, и на выходе. Так вы сможете бесплатно пересесть на метро и МЦК", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что с 7 июня незакрытые поездки будут грозить штрафом.
Ранее сообщалось, что на всех станциях столичного метро до конца 2021 года планируют запустить оплату проезда с помощью технологии Face Pay. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что технологию уже несколько месяцев тестируют на ряде станций московского метро.
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