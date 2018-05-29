Летом несколько улиц в Москве перекроют для движения транспорта

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Ряд улиц в Москве летом перекроют для движения транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В связи с проведением реконструкции станции метро "Кунцевская" с 1 июня по 25 августа полностью перекроют Молдавскую улицу в районе пересечения с Рублевским шоссе и Малую Филевскую улицу в районе пересечения с Рублевским шоссе. Ограничения будут действовать круглосуточно.
С 1 по 26 июня ограничат движение в Малом Рогожском переулке от дома 11 до дома 6, корпуса 2 на улице Рогожский Вал. С 26 июня по 30 июля ограничения вступят в силу на Малой Андроньевской улице от дома 20 до дома 24, а с 1 по 15 августа – на Трудовой улице от дома 8, строения 2 до пересечения с улицей Рогожский Вал. Ограничения будут частично вводиться по одной полосе.
Также с 1 по 25 августа и с 30 сентября по 20 октября круглосуточно нельзя будет проехать по одной полосе улицы Рогожский Вал в районе дома 13, строения 8.
С 28 августа по 1 сентября перекроют одну полосу на Таганской улице в районе пересечения с Большой Андроньевской улицей.
Кроме того, с 10 по 25 сентября для автомобилистов будет частично недоступна одна полоса Вековой улицы в районе дома 6, строения 2 на улице Рогожский Вал.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Промышленного проезда на западе столице перекрыли до 30 июля. Проезд недоступен на участке от дома 5, строения 32 до дома 6, строения 25. Нововведения связаны с прокладкой инженерных сетей в проезде.
Также до 13 июня в связи с перекрытием одной полосы на 2-й Черногрязской улице введут движение с правом приоритетного проезда в районе дома 13 на Звенигородском шоссе. Кроме того, до 21 августа станет сложнее проехать по двум полосам в обоих направлениях на 2-й улице Измайловского Зверинца. А до 15 июля движение транспорта закрыли в районе Университетской площади. Там будут готовиться к фестивалю болельщиков чемпионата мира по футболу.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что существенных ограничений движения во время чемпионата мира по футболу в Москве не будет. По его словам, ограничения коснутся съездов, выездов и улиц возле стадионов "Лужники" и "Спартак", начнутся они за день до старта мундиаля. Московскую кольцевую, Третье транспортное и Садовое кольца во время мероприятия не перекроют.
В период ЧМ-2018 власти Москвы вводят дополнительное количество выделенных полос для автомобилей команд и официальных делегаций турнира. При этом департамент транспорта столицы не планирует пускать на специальные полосы автомобили каршеринга и мотоциклы.
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