В Москве за неправильную тонировку стекол привлечены к ответственности 17 тыс водителей

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За неправильную тонировку стекол автомобиля в столице привлечены к ответственности более 17 тысяч водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

"За нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 17 035 водителей транспортных средств и выдано 9 842 требования об устранении причин правонарушения", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции" административные материалы были составлены в отношении 196 водителей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля вступили новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами. Главное изменение заключается в том, что кандидаты на получение прав больше не демонстрируют водительские навыки на закрытых площадках.

Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей проверяют исключительно в условиях реального дорожного движения.