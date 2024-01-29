На бывшем заводе Volkswagen обнаружили тысячи немецких и японских иномарок – СМИ

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На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области находится большое количество немецких, китайских и японских машин. Об этом сообщает Autonews.

Как уточняет издание, на территории припаркованы несколько тысяч автомобилей, покрытых снегом. Среди них – Toyota, Audi, электромобили Avatr и Volkswagen Tyron, который продается в Китае.

По данным СМИ, в первой половине этого года на предприятии планируется перезапуск производства транспортных средств, приостановленного в 2022 году.

Калужское предприятие является одним из крупнейших в стране по выпуску иномарок. Оно может собирать до 225 тысяч машин в год. Здесь сосредоточены сборочная, сварочная линии, совместный штамповочный цех российской "Северстали" и испанской Gistamp.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также заявлял, что осуществить перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области планируется в первом полугодии 2024 года.

По его словам, нынешняя компания – владелец предприятия уже нашла зарубежного технологического партнера, который поможет наладить выпуск продукции.

В начале марта 2022 года немецкая компания Volkswagen Group приняла решение остановить российские производства, а также прекратить экспортировать авто в РФ.

Новым владельцем структуры немецкого автоконцерна в РФ стал дилер "Авилон – Арт-Финанс". Сделку оценили в 125 миллионов евро. Активы концерна были проданы без возможности обратного выкупа, уточнял замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

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