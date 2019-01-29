Техосмотр личного транспорта сравнили с головной болью

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Техосмотр частных автомобилей абсолютно неэффективен. Такое мнение выразил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, говоря о предложении депутатов от "Справедливой России" исключить обязательный ТО частных машин, передает RT.

Он подчеркнул, что этот вопрос поднимался и в прежние годы. По утверждению Похмелкина, техосмотр не решает поставленные задачи. "Ничего не дает, кроме головной боли для граждан", – отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что операторы техосмотра не несут ответственности за техническое состояние автомобиля. Тот факт, что тему выставили на обсуждение парламентарии, очень важен, заключил он.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене техосмотра личных авто сказано, что сейчас транспортные средства могут освободить для ТО по таким критериям, как объем двигателя, мощность и максимальная скорость. Авторы инициативы сослались на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД.