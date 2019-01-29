Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:22

Техосмотр личного транспорта сравнили с головной болью

транспорт авто

15:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/welcomia

Техосмотр частных автомобилей абсолютно неэффективен. Такое мнение выразил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, говоря о предложении депутатов от "Справедливой России" исключить обязательный ТО частных машин, передает RT.

Он подчеркнул, что этот вопрос поднимался и в прежние годы. По утверждению Похмелкина, техосмотр не решает поставленные задачи. "Ничего не дает, кроме головной боли для граждан", – отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что операторы техосмотра не несут ответственности за техническое состояние автомобиля. Тот факт, что тему выставили на обсуждение парламентарии, очень важен, заключил он.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене техосмотра личных авто сказано, что сейчас транспортные средства могут освободить для ТО по таким критериям, как объем двигателя, мощность и максимальная скорость. Авторы инициативы сослались на статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

транспорт авто

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика