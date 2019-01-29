Техосмотр личных авто предложили отменить

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В Госдуму внесли проект закона об отмене техосмотра для личного автотранспорта. Его инициировала группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым, следует из электронной базы данных Госдумы.

Как сказано в пояснительной записке к документу, сейчас транспортные средства могут освободить для техосмотра по таким критериям, как объем двигателя, мощность и максимальная скорость.

Авторы инициативы приводят статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Согласно этим данным, с января по сентябрь 2018 года лишь в 3,8% случаев аварии произошли из-за технических неисправностей машин. В то же время более трети ДТП (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети, пояснили депутаты. Если сравнить эти показатели, то доля аварий из-за технических неисправностей выглядит незначительной, считают в Госдуме.

Представители "Справедливой России" указали на сущностные и технические недостатки нынешней системы техосмотра. По мнению парламентариев, она является дополнительным финансовым бременем для автовладельцев при незначительном вкладе в профилактику ДТП. В связи с этим они предложили расширить перечень транспортных средств, которые не подпадают под действие закона о техосмотре. В частности, депутаты считают правильным освободить от проведения обязательного техосмотра личные автомобили россиян.

В декабре 2018 года МВД предложило ввести новые требования к проверке документов на автомобиль. Авторы проекта предложили обязать проводящих техосмотр специалистов сверять указанные на частях машины номера с данными, содержащимися в документах. В случае замены кузова, рамы, кабины или шасси владельцу автомобиля необходимо будет внести изменения в регистрационные данные. Также в проекте уточняется, что оплата услуг по ТО будет производиться до начала диагностики.