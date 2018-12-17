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В МВД предложили изменить правила техосмотра и ввести новые требования к проверке документов на автомобиль. Соответствующие документы размещены на портале проектов нормативных актов документа.

Авторы проекта предложили обязать проводящих техосмотр специалистов сверять указанные на частях машины номера с данными, содержащимися в документах. В случае замены кузова, рамы, кабины или шасси владельцу автомобиля необходимо будет внести изменения в регистрационные данные. Также в проекте уточняется, что оплата услуг по ТО будет производиться до начала диагностики.

В начале в декабре Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о правилах техосмотра, которые направлены против "серого" ТО. Одно из нововведений – фото- и видеофиксация ТО. Карты нужно будет оформлять в электронном виде с подписью техэксперта. В введении Российского союза автостраховщиков предлагается оставить контроль за исполнением требований аккредитации. Контролировать соблюдение правил проведения ТО будет МВД.

Базовый законопроект рассмотрят 13 декабря. На рассмотрение вынесены поправки в КоАП и УК о наказании для нарушителей, сказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов.