Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

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При выборе между личным и общественным транспортом жителям столицы лучше остановиться на втором варианте. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Доброе утро. В городе облачно, -3 C. Днем потеплеет до -1 C. По возможности пользуйтесь городским транспортом #Москва #погода — Московский транспорт (@DtRoad) 29 января 2019 г.



Специалисты отметили, что 29 января горожан ждет облачная погода. В настоящее время столбики термометра показывают три градуса мороза, однако в течение дня они поднимутся до отметки в минус один градус. "По возможности, пользуйтесь городским транспортом", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москву придет потепление. При этом снег продолжит засыпать улицы города. Порывы ветра составят от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами. А в начале календарной весны жителям столицы обещают 20-градусные морозы.

