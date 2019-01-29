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07:58

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

транспорт общество погода

07:58

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

При выборе между личным и общественным транспортом жителям столицы лучше остановиться на втором варианте. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.


Специалисты отметили, что 29 января горожан ждет облачная погода. В настоящее время столбики термометра показывают три градуса мороза, однако в течение дня они поднимутся до отметки в минус один градус. "По возможности, пользуйтесь городским транспортом", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москву придет потепление. При этом снег продолжит засыпать улицы города. Порывы ветра составят от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами. А в начале календарной весны жителям столицы обещают 20-градусные морозы.

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транспорт общество погода

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