Самолет Москва – Волгоград приземлился в Астрахани из-за тумана

28 декабря, 23:55
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Самолет Airbus А-320 компании "Аэрофлот", летевший из московского аэропорта Шереметьево в Волгоград совершил посадку в Астрахани из-за сильного тумана в пункте назначения. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани Волгограда.
"Рейс SU-1182 компании "Аэрофлот", который еще днем должен был прилететь из Москвы, по метеоусловиям Волгограда ушел на запасной аэродром в Астрахань, где и совершил посадку. Его вылет из Астрахани в Волгоград ожидается в 01:30 по Москве 29 декабря", – цитирует ТАСС представителя аэропорта. Уточняется, что время приблизительное.
Собеседница агентства также рассказала, что из-за сильного тумана задерживался прилет из Москвы рейса компании S7 Airlines. Судно приземлилось в Волгограде и отправится в столицу в 23:50, отметила она.
Представитель администрации уточнила, что международный аэропорт Волгограда работает по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта горизонтальная видимость из-за тумана составляет около 600 метров, вертикальная – 60 метров.
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