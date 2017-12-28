ФАС пригрозила московским аэропортам штрафами за недопуск такси

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует потребовать от аэропортов Москвы расширения перечня такси, имеющих право подъезда к перронам и выходам.
"Мы либо решим этот вопрос, либо вынесем жесточайшие штрафы в отношении аэропортовых администраций. Думаю, никто этого не хочет", – сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев.
При этом он пояснил, что все водители, работающие на первой линии аэропорта, должны проходить дополнительную проверку спецслужб.
Ранее сообщалось, что ФАС РФ может проверить цены на такси. Интерес вызвал резкий рост стоимости поездок в предпраздничные дни. Как отметили в ведомстве, оправданием для завышенных тарифов может быть только очень высокий спрос на услугу. Но если цены идут вверх одновременно у всех основных сервисов и на одинаковые суммы, то речь может идти о злоупотреблении или предварительном сговоре.
В часы пик таксопарки, стараются вывести на линию как можно больше машин, но зачастую их все равно не хватает. Тогда сервисы автоматически формируют коэффициент, который повышает стоимость поездки.
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