ФАС проверит цены такси-агрегаторов в преддверии новогодних каникул

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может провести проверку в связи с сообщениями в соцсетях о завышении цен на услуги такси-агрегаторов в преддверии новогодних каникул. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Цариковский.
"В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю", – сказал он.
По его словам, повышенные тарифы могут быть оправданы чрезмерно высоким спросом. Он также отметил, что если будет доказано, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор.
Ранее аналитики выяснили в какие часы выгоднее всего заказывать такси в Москве. Так, по данным экспертов лучшее время для вызова водителя – после утреннего часа пик. А именно в 9:15 или после 10 часов. Вечером москвичам советуют заказывать машину за 20 минут до конца рабочего дня или после 19:00. По словам специалистов, на цену поездки влияет количество свободных машин в том районе, где находится пассажир.
В часы пик таксопарки, подключенные к агрегаторам, стараются вывести на линию как можно больше водителей, однако этих мер не всегда бывает достаточно. В таких случаях сервис автоматически формирует коэффициент, который повышает стоимость поездки.
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