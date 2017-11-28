Сотрудников метро Москвы переоденут в новую униформу

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Сотрудники московского метро получат новую форму 28 ноября. В гардеробе кассиров появится яркий красный цвет, некоторые работники уже обеспечены такой одеждой.

"До конца этого года мы планируем выдать кассирам еще порядка двух тысяч комплектов формы, чтобы все работники касс московского метрополитена, включая мобильных кассиров, были одеты в единую форму", – цитирует первого замначальника столичной подземки Романа Латыпова РИА Новости.

Кроме того, новую форму уже выдают машинистам, дежурным по станции, работникам стоек "Живое общение". Комплект одежды включает не только блузы, жакеты, брюки и юбки, но и верхнюю одежду: куртки и пальто, а также аксессуары: головные уборы, галстуки и шейные платки.

Форма разработана в едином стиле с использованием фирменных цветов метрополитена. На ней присутствует его логотип и символика.

О том, что все кассиры столичной подземки получат новую форму, сообщалось в конце октября 2017 года. Ранее в облике работников преобладали голубые тона, теперь же станет больше красных элементов. Яркая одежда призвана привлекать внимание пассажиров к сотрудникам метро, например к мобильным кассирам.