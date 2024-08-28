Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 12:49

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

"Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", – напомнил он в своем телеграм-канале.

За это время на запасные аэродромы ушли 10 самолетов – 8 летевших в Казань и 2 – в Нижнекамск. Ограничения на работу воздушных гаваней сняты в 12:30 по московскому времени.

Аэропорт Казани имени Тукая не принимал и не отправлял самолеты с 7 часов, а Нижнекамск – с 9 часов. Следовавшие в казанский аэропорт воздушные суда были вынуждены перенаправляться на запасной аэродром в Самару.

Россияне застряли в Бангкоке из-за задержки рейса по техническим причинам

Читайте также


транспортрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика