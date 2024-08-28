Ограничения на полеты сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

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Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

"Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", – напомнил он в своем телеграм-канале.

За это время на запасные аэродромы ушли 10 самолетов – 8 летевших в Казань и 2 – в Нижнекамск. Ограничения на работу воздушных гаваней сняты в 12:30 по московскому времени.

Аэропорт Казани имени Тукая не принимал и не отправлял самолеты с 7 часов, а Нижнекамск – с 9 часов. Следовавшие в казанский аэропорт воздушные суда были вынуждены перенаправляться на запасной аэродром в Самару.

