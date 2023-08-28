Десять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили штатную работу после введения ограничений в целях безопасности. На запасные аэродромы были направлены 10 самолетов сообщает Росавиация.

"По состоянию на 07:45 по московскому времени, аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме", – указано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что аэропорты были закрыты частично и вылет некоторых самолетов был разрешен. Всего из-за ограничений на запасные аэропорты ушли 10 судов, однако их пассажиры были в скором времени доставлены в аэропорты назначения.

В Росавиации подчеркнули, что на момент введения ограничений экипажи самолетов и наземные службы воздушных гавань предприняли все меры, направленные на обеспечение безопасности полетов.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 01:15 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. В 02:51 районный центр организации воздушного движения дал разрешение аэропорту Внуково на выпуск воздушных судов", – передает слова представителя аэропорта Внуково РИА Новости.

В авиагавани добавили, что к 05:17 все ограничения на совершение полетов были сняты, и аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

В пресс-службе Домодедово заявили, что ограничения на территории гавани действовали с 01:55 до 03:50.

Утром 28 августа Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотника в районе Люберец, он летел по направлению к Москве. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Позже Минобороны РФ подтвердило информацию о произошедшем, отметив, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по территории РФ.



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