Движение восстановлено после ДТП на МКАД в районе пересечения с СВХ

Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно”

После ДТП на МКАД в районе пересечения с Северо-Восточной хордой восстановили движение транспорта. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на МКАД в районе пересечения с Северо-Восточной хордой произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла, после чего ограничили движение транспорта. Движение осуществлялось по одной левой полосе и двум правым. Водителей призывали объезжать указанный участок.