В России появятся поезда с системой идентификации пассажира по лицу

20:03
20:03
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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Поезда с системой идентификации пассажира по лицу могут появиться в России в 2023 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.
"Первый наш шаг представлен, это "Вагон 2019". Наш второй шаг – это "Вагон 2023". Очень важное изменение "Вагона 2023" – шаг в будущее, это технология Push-Pull. Над этим поездом сейчас работают наши конструкторы. Там есть целый ряд новшеств. Все возможные цифровые технологии там будут доступны. Пассажир будет управлять всем с мобильного телефона. Можно будет вызвать проводника, сделать заказ еды. Помимо этого, есть целый ряд предложений. Например, распознание лиц пассажиров. Пассажиру не надо предъявлять паспорт, а вагон его встречает приветствием", – передает его слова Агентство "Москва".
Сейчас завершается разработка "Вагона 2023", начинается изготовление опытного образца. Сертификационные испытания будут проходить в январе-июне следующего года.
Изменения будут касаться кузова и его максимальных габаритов. Наибольшие изменения будут касаться дизайна, отметил Лошманов.
В концепции поезда есть дополнительные элементы, которые предназначены повысить эффективность эксплуатации.В частности, установлена система мониторинга технического состояния, которая позволит снимать все параметры и передавать их в сервисное депо.
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