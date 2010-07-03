В России появятся поезда с системой идентификации пассажира по лицу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда с системой идентификации пассажира по лицу могут появиться в России в 2023 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.

"Первый наш шаг представлен, это "Вагон 2019". Наш второй шаг – это "Вагон 2023". Очень важное изменение "Вагона 2023" – шаг в будущее, это технология Push-Pull. Над этим поездом сейчас работают наши конструкторы. Там есть целый ряд новшеств. Все возможные цифровые технологии там будут доступны. Пассажир будет управлять всем с мобильного телефона. Можно будет вызвать проводника, сделать заказ еды. Помимо этого, есть целый ряд предложений. Например, распознание лиц пассажиров. Пассажиру не надо предъявлять паспорт, а вагон его встречает приветствием", – передает его слова Агентство "Москва".

Сейчас завершается разработка "Вагона 2023", начинается изготовление опытного образца. Сертификационные испытания будут проходить в январе-июне следующего года.

Изменения будут касаться кузова и его максимальных габаритов. Наибольшие изменения будут касаться дизайна, отметил Лошманов.

В концепции поезда есть дополнительные элементы, которые предназначены повысить эффективность эксплуатации.В частности, установлена система мониторинга технического состояния, которая позволит снимать все параметры и передавать их в сервисное депо.

