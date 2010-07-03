Москвичей предупредили о возможных ограничениях в районе "ВЭБ-Арены"

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Метро Москвы предупредило пассажиров о возможных ограничениях на прилегающих станциях к "ВЭБ-Арене" вечером 28 июля. Ограничения связаны с проведением матча между ЦСКА и "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"Сегодня в 19:00 на стадионе "ВЭБ-Арена" встретятся ЦСКА и "Локомотив". Зрителям дерби удобнее добираться до стадиона через станции метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и МЦК "Зорге". По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к "ВЭБ-Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", – призвала пресс-служба метрополитена.

Также горожанам посоветовали покупать билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути после матча. Оплатить проезд можно банковской картой на турникете.

Для отъезда со стадиона "ВЭБ Арена" москвичам порекомендовали пользоваться станциями "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" и МЦК "Зорге".

