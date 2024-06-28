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28 июня, 12:36

Транспорт

РЖД запустили сервис "Лист ожидания" для поездов дальнего следования

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Российские железные дороги (РЖД) запустили онлайн-сервис "Лист ожидания", который поможет пассажиру купить билеты в уже "распроданный" поезд. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Там уточнили, что билет продадут, если в поезде появятся свободные места из-за добавления вагонов или возвращения билетов. Однако оставить заявку в лист ожидания можно лишь на те составы, где еще открыта продажа посадочных документов.

Если билетов на нужный поезд нет, то нужно нажать на кнопку "Заявка в лист ожидания", заполнить поля с данными и подтвердить тип вагона, количество мест и требования к ним. Если подходящие билеты появятся в продаже, то гражданину придет ссылка для их оплаты.

Если за 2 часа человек не успеет это сделать, бронь аннулируется и система предложит места следующим желающим. Отменить заявку можно в личном кабинете, заключил перевозчик.

Ранее на сайте РЖД добавили опцию оформления перевозки животного без сопровождения владельца. После оформления услуги нужно распечатать документы и предъявить проводнику вагона, где будет ехать питомец.

РЖД вводят специальные билеты для перевозки домашних животных

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