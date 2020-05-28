Аппараты для надевания бахил могут появиться в пассажирских поездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В поездах дальнего следования могут установить аппараты для надевания бахил в качестве одной из мер для дополнительной профилактики по борьбе с вирусными заболеваниями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на дирекцию по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ).
Как отмечается, в компании рассматривают возможность внедрения нескольких технических решений.
"В частности, мы можем предложить установку автоматических торцевых дверей, реагирующих на датчики, использование аппаратов для надевания бахил, установка санитайзеров в пассажирских салонах и туалетных комнатах, оборудование вагонов персональными шторками спального места", – говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что компания может предложить заказчикам дополнительное обеззараживание мощными системами ультрафиолетовой обработки вагонов во время отстоя.
Министерство транспорта ранее представило рекомендации для пассажиров метро, самолетов, поездов, автобусов и водного транспорта в связи с ситуацией по COVID-19.
В аэропортах и самолетах пассажиров обяжут носить маски. Аналогичного режима будут придерживаться бортпроводники, причем требование сохранится, если на борту выявят пассажира с симптомами инфекционного заболевания.
На железнодорожных вокзалах требование о масках и перчатках также сохраняется. Приобрести защитные средства можно, например в вендинговых аппаратах. На вокзалах будут выборочно измерять температуру, в том числе перед посадкой в поезд. Если у пассажира проявятся симптомы инфекции, его изолируют в отдельном помещении.
Средства индивидуальной защиты также потребуются в наземном городском транспорте, а также на морских и речных судах. Морское или речное путешествие также придется начать с заполнения формы о состоянии здоровья.
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