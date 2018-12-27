Столичные вокзалы украсили перед праздниками

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Новогодние украшения появились на девяти железнодорожных вокзалах столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Самую высокую ель установили на перроне Белорусского вокзала. Праздничные деревья также поставили в залах ожидания и площадях у Ленинградского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Казанского и Ярославского вокзалов.

Все елки стоят в самых оживленных местах, однако они не помешают пассажирам. Самое трогательное новогоднее дерево появилось на Ленинградском вокзале. Его украсили игрушками, сделанными детьми железнодорожников.

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД добавили, что 31 декабря к пассажирам через громкоговорители обратятся руководители всех столичных вокзалов. Аудиозаписи их обращений будут звучать каждый час. В последний день года на вокзалах пройдет около 20 праздничных мероприятий.

"Пассажиров ждут поздравления от Дедов Морозов и Снегурочек, выступления артистов и музыкантов, а также различные конкурсы", – добавили в пресс-службе.

Ранее в РЖД рассказали о сюрпризах, которые ждут пассажиров в новогоднюю ночь. Детям до 10 лет раздадут сладости, а в вагонах-ресторанах подготовят специальное праздничное меню.