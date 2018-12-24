РЖД рассказали о сюрпризах в поездах в новогоднюю ночь

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Около 73 тысяч человек встретят Новый год в поездах. Пассажиров поздравят начальники поездов по громкой связи, рассказали РИА Новости в РЖД.

Детям до 10 лет раздадут сладости, а в вагонах-ресторанах подготовят специальное праздничное меню. С 26 по 27 декабря в одном из поездов дальнего следования ФПК Дед Мороз и Снегурочка вручат детям подарки, загаданные ими при посадке в поезд.

Железнодорожные вокзалы украсят новогодней атрибутикой и иллюминацией до 25 декабря. На крупнейших вокзалах установят новогодние елки, а по громкой связи прозвучат поздравления.

Запланированы более 100 праздничных мероприятий, среди которых – новогодние костюмированные шоу-программы, концерты, квесты, конкурсы детских рисунков и мастер-классы по изготовлению игрушек.

Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что билеты на поезда дальнего следования и автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники распроданы.