Работу наземного городского транспорта продлят в ночь с 6 на 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Работу ряда маршрутов столичных автобусов,троллейбусов и трамваев решили подлить в ночь перед Рождеством. Они будут курсировать до 3:00 7 января, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
"В ночь с 6 на 7 января 2018 года работа маршрутов наземного городского пассажирского транспорта продлевается до 3:00", – цитирует Агентство "Москва" сообщение Мосгортранса.
В ЦАО до 03:00 7 января будут работать:
В СВАО в ночь с 6 на 7 января можно будет воспользоваться:
В ВАО будут курсировать:
В ЮВАО будут работать:
В ЮАО в рождественскую ночь продолжат курсировать:
В ЮЗАО будут ходить:
В ЗАО можно будет воспользоваться:
В ТиНАО продлят работу автобусных маршрутов №№ 32, 507, 531, 577, 611, 804, 863, 895 и 950.
На территории ЗелАО будут работать автобусы №№ 400 и 400т. Кроме того, после праздничной службы прихожан зеленоградских храмов будут развозить: от Храма Святителя Филарета – автобусами №№ 9, 11, 29, а от Никольского храма – автобусами №№ 1, 2, 12 и 19.
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