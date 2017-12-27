Работу наземного городского транспорта продлят в ночь с 6 на 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работу ряда маршрутов столичных автобусов,троллейбусов и трамваев решили подлить в ночь перед Рождеством. Они будут курсировать до 3:00 7 января, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"В ночь с 6 на 7 января 2018 года работа маршрутов наземного городского пассажирского транспорта продлевается до 3:00", – цитирует Агентство "Москва" сообщение Мосгортранса.

В ЦАО до 03:00 7 января будут работать:



автобусы №№ м1, м2, м3, м5, м6, м10, м27, т3, т13, т18, т71, т79, 101, 158, 608, 904;

троллейбусы №№ 28, 41, 54, 56;

трамваи №№ 9, 24, 26, 35, 46, 50.

Кроме того, продолжат курсировать ночные маршруты автобусов №№ Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Б, 15 и трамвая №3.

В СВАО в ночь с 6 на 7 января можно будет воспользоваться:



автобусами №№ м2, м10, т3, т13, т18, т79, 124, 185, 238, 605, 685, 696, 774, 836;

троллейбусами №№ 56, 73, 76;

трамваями №№ 9, 11, 17.

Также сохраняется работа ночных автобусных маршрутов №№ Н6, 15.

В ВАО будут курсировать:



автобусы №№ м3, м27, 3, 21, 52, 86, 133, 214, 223, 247, 645, 664, 716, 792, 841, 855, 872;

троллейбусы №№ 41, 64, 77;

трамваи №№ 11, 24, 36, 46, 50.

Продолжат работу и ночные автобусные маршруты №№ Н3, Н4.

В ЮВАО будут работать:



автобусы №№ 29, 81, 89, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 670 (до станции метро "Кожуховская"), 703 (до Курьяново), 728, 749, 841;

троллейбусы №38, 74;

трамваи №24, 35, 46, 50.

Сохраняется работа ночных автобусов №№ Н4, Н5, Н7.

В ЮАО в рождественскую ночь продолжат курсировать:



автобусы №№ м1, м5, м6, т71, 158, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 670 (до станции метро "Кожуховская"), 680, 682, 738, 765;

троллейбусы №№ 11к, 40, 52, 72;

трамваи №№ 26, 35.

Перевозить пассажиров также будут ночные автобусы №№ Н1, Н5 и трамвай №3.

В ЮЗАО будут ходить:



автобусы №№ м1, м5, 103, 108, 130, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 720, 737, 752, 767, 804, 895;

троллейбусы №№ 28, 34, 52, 72, 85;

трамвай №26.

Сохраняется также ночной маршрут автобуса №Н1.

В ЗАО можно будет воспользоваться:



автобусами №№ м1, м3, м27, т19, 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 157, 224, 227, 507, 611, 642, 688, 715, 720, 733, 752, 767, 794, 807, 810, 830, 950;

троллейбусами №№ 17, 28, 34, 54.

ночными автобусными маршрутами №№ Н1, Н2.

СЗАО

автобусы №№ м1, м6, т19, 2, 210, 266, 267, 268, 652, 904, 400т;

троллейбусы №№ 20, 43, 59, 70;

трамваи №№ 6, 21, 28, 30.

САО

автобусы №№ м1, м6, м10, т3, т19, т79, 65, 70, 90, 101, 149, 167, 200, 400, 677, 774, 857, 904;

троллейбусы №№ 20, 43, 56, 57, 58, 59, 70;

трамваи №№ 6, 27, 28, 30.

будут курсировать:будут работать:Продолжит перевозить пассажиров и ночной автобусный маршрут №Н1.

В ТиНАО продлят работу автобусных маршрутов №№ 32, 507, 531, 577, 611, 804, 863, 895 и 950.

На территории ЗелАО будут работать автобусы №№ 400 и 400т. Кроме того, после праздничной службы прихожан зеленоградских храмов будут развозить: от Храма Святителя Филарета – автобусами №№ 9, 11, 29, а от Никольского храма – автобусами №№ 1, 2, 12 и 19.