В "Яндексе" рассказали о способах экономии на такси в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Специалисты сервиса "Яндекс.Такси" исследовали данные о заказах такси в Москве перед Новым годом и 1 января и составили рекомендации, которые помогут сэкономить на поездках.
Спрос начинает расти с 15:00 31 декабря, когда горожане занимаются последними предпраздничными делами. В 20:00–20:30 такси заказывают люди, отмечающие праздник вне дома. Многие водители в это время завершают работу, так что заказов остается много, а работников – мало. По этой причине формируется повышающий коэффициент.
Самый высокий спрос и, следовательно, самые высокие цены ожидаются после боя курантов и до 2:00 – в этот период повышающий коэффициент максимальный. Отмечается, что на цену влияет число свободных машин, доступных в конкретное время в районе местонахождения пассажира, сообщает ТАСС.
К 2:00 коэффициент снижается: на линию выходит больше водителей. Последнее повышение спроса возникает после 5:00, когда москвичи возвращаются домой. С 8:00 до 11:00 коэффициент приближается к норме, поскольку работает достаточно водителей. В 13:00 он вновь увеличивается: многие едут в гости, чтобы продолжить празднество.
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