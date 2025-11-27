Форма поиска по сайту

27 ноября, 11:21

Транспорт

Столичный коммунальный флот начали готовить к новому сезону летней навигации

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к подготовке столичного коммунального флота к новому сезону летней навигации. Об этом сообщили в телеграм-канале КГХ.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что после завершения работы в текущем сезоне суда, задействованные в очистке акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, были законсервированы до весны.

"В межнавигационный период проведем комплексные мероприятия по подготовке флота к новому сезону, в частности, запланированы ремонт и модернизация девяти судов", – уточнил вице-мэр.

Во время летней навигации коммунальные суда ежедневно очищали акваторию. В общей сложности было собрано более 530 тонн мусора, а также извлечено около 4 тысяч тонн песка и грунта.

В межсезонье каждое судно пройдет техническое обслуживание, включающее проверку всех узлов, механизмов и оборудования, а также замену изношенных и расходных материалов, покраску и пусконаладочные работы для подтверждения их корректной работы. На четырех судах, предназначенных для сбора мусора, в этот период планируется усовершенствовать системы управления и обновить энергетические установки для улучшения их маневренности и мощности. Еще три плавучих крана получат современные грейферы и более мощные двигатели.

Также в КГХ напомнили, что после окончания летней навигации на воде продолжают функционировать два судна ледового класса "Риф" и "Норд", а на незамерзающих участках акватории – судно-мусоросборщик и быстроходный катер.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что суда коммунального флота убирают иловые отложения, собирают мусор и ликвидируют поверхностные загрязнения в Москве уже на протяжении 50 лет.

В частности, сотрудники экологического управления ГУП "Мосводосток" круглогодично берут пробы воды и анализируют ее гидрохимический состав, отметил мэр. Для этих целей используется современное оборудование, которое может выявлять примеси и выдавать результаты исследований с большой точностью.

транспорт

