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27 сентября, 20:46 (обновлено 27.09.2024 21:40)

Транспорт

Порядка 10 пригородных поездов задерживались на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 10 пригородных поездов задерживались на Ленинградском направлении ОЖД, передает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

По данным перевозчика, речь шла о составах, направляющихся в сторону Зеленограда-Крюкова. Максимальное время опоздания на этом участке составляло более 30 минут.

В настоящее время поездка курсируют согласно расписанию. Перевозчик принес свои извинения за предоставленные неудобства.

Ранее стало известно, что расписание ряда поездов временно изменится на МЦД-1 с 27 по 29 сентября. На Белорусском направлении часть составов дальнего следования будут приходить на другие пути, а некоторые отменят либо пустят от и до станции Фили. Также отменяются часть экспрессов до Можайска и Звенигорода, а интервалы движения на направлении увеличат до 15 минут.

На Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится расписание движения поездов

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