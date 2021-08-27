Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам посоветовали выезжать из города после 20:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На данный момент движение в городе оценивается в 5 баллов, к вечеру прогнозируется 6–7 баллов.

Сейчас сильнее всего движение затруднено на внутренней стороне МКАД от улицы Верхние поля до Липецкой, а также на внешней стороне МКАД – от Профсоюзной до Варшавского шоссе.

Отмечается, что плотный поток ожидается на "дачных" направлениях. Это Щелковское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, Волгоградский и Рязанский проспекты, Липецкая улица и шоссе Энтузиастов.

Ранее сообщалось, что в столице идет ремонт трамвайных. При этом используют технологию, которая позволяет не останавливать движение на участке.