Маломобильные инспекторы готовы работать в АМПП после окончания лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Маломобильные инспекторы могут продолжить работу в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) после окончания летнего периода, рассказал директор учреждения Александр Гривняк.
"Изначально этот проект был рассчитан только на летний период, так как мы предполагали, что зимой им будет сложно долго находиться на улице из-за погодных условий, но уже сейчас некоторые из них выразили желание продолжить работу вплоть до поздней осени", – цитирует его Агентство "Москва". Гривняк добавил, что все пятеро участников проекта готовы потом выполнять обязанности по взаимодействию с жителями в сервисных центрах "Московский транспорт". Он подчеркнул, что учреждение открыто для всех желающих получить работу.
В качестве инспекторов маломобильные сотрудники смогут продолжить следующим летом. Этот вопрос обсуждается с участниками проекта, отметил Гривняк.
"Мы очень тщательно выбираем для них маршруты, чтобы они не выезжали на проезжую часть, чтобы им было удобно выполнять функции администрирования. Также у них есть и дополнительная, но не менее важная задача: они тестируют районы, где работают, на доступность и удобство для маломобильных граждан. Благодаря этому проект имеет хороший синергетический эффект", – рассказал глава АМПП.
Маломобильный патруль начал работать в столице с начала июня. Проект создан совместно с департаментом соцзащиты. За месяц инспекторы выявили более 600 нарушителей правил парковки.
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