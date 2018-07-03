Маломобильные инспекторы выявили около 600 нарушителей на парковках

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Маломобильные инспекторы АМПП выявили около 600 нарушителей правил платной парковки за июнь, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
По его словам, инспекторы не только следят за оплатой парковки, но и анализируют доступность городской среды для людей с ограниченными физическими возможностями.
Заммэра подчеркнул, что если инспекторы видят сложные места, то направляют обращение в префектуру, что позволяет делать город доступным для всех, передает Агентство "Москва".
Он уточнил, что инспекторы работают на специально адаптированных для них маршрутах. Коляски сотрудников оборудованы специальными приставками для долгих поездок.
Ликсутов выразил надежду, что благодаря этому эксперименту автомобилисты будут внимательнее относиться к льготным местам для парковки и не будут их занимать без соответствующего права.
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