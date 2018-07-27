Более 7,5 млн пассажиров проехали по Большой Кольцевой линии за пять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с момента ее запуска в феврале 2018 года перевезли более 7,5 миллионов пассажиров. Составы курсируют между станциями "Петровский парк" и "Деловой центр".
"С момента открытия пяти станций нового кольца метро пассажиропоток линии вырос почти на 28 процентов. Если в феврале станциями воспользовались около 1,2 миллиона пассажиров, то в июле – почти 1,6 миллиона. Самыми популярными станциями остаются "Деловой центр" и "ЦСКА". С момента ввода в эксплуатацию они приняли почти 2,5 миллиона и 2,3 миллиона пассажиров соответственно", – рассказал заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Рекордным днем для БКЛ стало 5 июля, когда поезда перевезли 68,3 тысячи пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Линию продолжают достраивать, ее протяженность составит 69 километров, на ней будет 31 станция с пересадками на другие платформы метро и Московского центрального кольца (МЦК). Полностью кольцо замкнут к 2021–2022 году.
Ранее сообщалось, что станция "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии метро откроется в начале 2019 года. Она станет продолжением уже действующего участка кольца.
Когда и где откроют новые участки БКЛ метро
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