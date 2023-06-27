Россиянам рассказали о способах охлаждения салона машины, припаркованной на солнцепеке

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Во время охлаждения салона автомобиля, который стоял под прямыми лучами солнца, стоит начать с устранения перегретого воздуха. Для этого необходимо открыть все двери авто, а после устранять проблемы на других компонентах салона. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что после продувания автомобиля человек присаживается на сиденье и хватается за руль, однако и они были нагреты солнцем достаточно сильно, чтобы вызвать дискомфорт. Первое, о чем думают граждане, – это о включении кондиционера, однако многие системы климат-контроля, встроенные в автомобили, не смогут сразу начать подавать холодный воздух, указано в публикации.

Даже если человек переставит кондиционер на режим охлаждения, это не позволит быстро довести температуру внутри салона до комфортной. Это связано с тем, что системе необходимо выпустить потоки холодного воздуха для уравновешивания тепла, выделяемого компонентами салона.

Именно по этой причине в автомобиле человек будет ощущать какое-то время дискомфорт и более высокую температуру, чем на улице, отметили в издании.

Человеку стоит начать с включения климат-контроля в режиме Lo и установить его на рециркуляцию воздуха из салона, после включить систему вентиляции сидений, если она предусмотрена в комплектации. Потоки воздуха должны быть направлены на ноги и грудь водителя и пассажира на переднем сидении, подчеркнули в материале.

"Никогда не включайте обдув холодным воздухом на горячее лобовое стекло. Внезапное локальное охлаждение в нижней части может привести к образованию длинной трещины, о которой вы вспомните только после того, как придется заменить все лобовое стекло", – предупредили в издании.

После совершения всех действий водителю советуют закрыть двери и окна автомобиля и подождать в течение нескольких минут. После этого стоит выключить вентиляцию сидений, если она была включена, так как это может привести к воспалительным заболеваниям в области бедер, добавили в материале.

Ранее автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что водитель может сэкономить бензин, если будет поддерживать определенную скорость на трассе.

Согласно подсчетам инженеров, оптимальный расход бензина на трассе достигается на скорости 90–110 километров. Скорость ниже этих значений увеличивает расход топлива, а скорость выше – кратно увеличивает расход топлива, объяснил он.



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