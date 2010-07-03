Движение поездов на Ярославском направлении МЖД ввели в график

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение пригородных поездов Ярославского направления МЖД ввели в график, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что электрички курсируют по графику, за исключением нескольких экспрессов между Москвой и подмосковными городами Пушкино и Болшево.

Утром произошел небольшой сбой на Ярославском направлении Московской железной дороги. Несколько электричек были задержаны по техническим причинам.

Диспетчеры МЖД приложили все силы, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

