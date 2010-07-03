Движение на участке салатовой ветки метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро следуют в соответствии с графиком.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии введено в график", – говорится в Twitter московского метрополитена.

Поезда следовали с увеличенными интервалами на южном участке линии в сторону центра. Теперь они едут без задержек.