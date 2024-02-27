"Автотор" заявил о планах начать выпуск машин марки Forthing в марте 2024 года

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Российское автосборочное предприятие "Автотор" заявило о планах приступить к выпуску машин марки Forthing в Калининграде уже в марте 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда: кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 Yacht. Начало промышленного производства автомобилей марки Forthing запланировано на март 2024 года", – говорится в сообщении.

Между тем стало известно, что бывший завод Hyundai в Петербурге приступил к выпуску автомобилей под новым брендом Solaris. В линейке новой марки в настоящий момент доступны четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

Как уточнил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, серийное производство машин на бывшем заводе Hyundai намерены организовать во втором квартале текущего года. Он заявил, что надеется на запуск производства в ближайшее время.